Mercato - PSG : Une offensive en janvier pour… Mauro Icardi ?

Publié le 25 octobre 2020 à 19h15 par Th.B.

Mauro Icardi a certes été définitivement transféré au PSG en mai dernier, mais son rendement n’est pas incontestable et Thomas Tuchel ne voit d’ailleurs pas en lui un titulaire indiscutable. L’occasion pour le Milan AC de tenter un coup pour l’avant-centre argentin ?

Malgré des débuts plus que prometteurs lors de sa première partie de saison en prêt lors de l’exercice précédent, Mauro Icardi a connu un coup de moins bien à partir de la trêve hivernale et ne semble depuis plus être à son niveau habituel. Bien qu’il n’affichait plus les mêmes garanties, Leonardo a pris la décision de s’entendre avec les dirigeants de l’Inter afin de parvenir à un accord pour le transfert définitif de l’Argentin au PSG. Depuis, il continue de tâtonner à Paris alors que sa femme Wanda Nara n’aurait toujours pas fait une croix sur un retour en Italie. À la Juventus ? Cela ne semble plus être la tendance.

Le Milan AC en embuscade pour Icardi