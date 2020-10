Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait un plan B après Memphis Depay !

Publié le 27 octobre 2020 à 8h30 par T.M.

Prévoyant déjà un retour à la charge pour Memphis Depay, le FC Barcelone étudierait également d’autres pistes au cas où l’attaquant de l’OL ne viendrait toujours pas…

Lors du dernier mercato, le FC Barcelone et surtout Ronald Koeman n’ont finalement pas pu avoir gain de cause pour Memphis Depay. Le Néerlandais est ainsi resté à l’OL, où il est entré dans sa dernière année de contrat. Un échec qui n’aurait en rien refroidi l’intérêt des Blaugrana. En effet, récemment, le technicien du Barça annonçait un retour à la charge pour janvier afin d’enfin avoir Depay : « Recruter Depay en janvier ? C’est bien une possibilité. Je vais essayer car j’aimerais l’avoir ici. Mais actuellement, je ne peux pas savoir quelle sera la situation financière du club en janvier. Ça reste à voir ».

Malen au lieu de Depay ?