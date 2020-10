Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Mbappé au détriment de Neymar ?

Publié le 27 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que Leonardo ferait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité absolue, est-il bon pour le directeur sportif du PSG de mettre de côté le dossier Neymar ou faut-il qu’il travaille concrètement sur le renouvellement du contrat du Brésilien ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG se retrouve à un tournant de son projet. Cette saison, en raison de la crise financière liée au Covid-19, les recettes ne sont plus les mêmes de par l’absence des supporters notamment. Ce qui a rendu de gros investissements impossibles pour le PSG sur le mercato estival hormis le transfert de Mauro Icardi pour plus de 50M€. Et cette situation pourrait compliquer les affaires de Leonardo concernant les prolongations de contrat de Neymar et surtout de Kylian Mbappé. L’Équipe révélait dans son édition de lundi que le clan Mbappé voudrait concrètement connaître les plans du PSG concernant les prochaines sessions de recrutement ainsi de ce qu’il adviendra du poste d’entraîneur, Thomas Tuchel se trouvant sur la sellette. En outre, le média expliquait que la prolongation de Neymar était reléguée au second plan, bien que le contrat du Brésilien expirera en juin 2022 comme celui de Mbappé, afin que Leonardo puisse parvenir à ses fins avec le champion du monde. Mais est-ce le bon choix ?

Mbappé ou Neymar, le dilemme cornélien de Leonardo