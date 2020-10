Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent mauvais pour l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 27 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son contrat actuel avec le PSG court jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble toujours pas dégager de tendance positive concernant une éventuelle prolongation. Et à moins d’un énorme rebondissement, un départ semble déjà inéluctable pour l’attaquant français…

Une question revient actuellement en boucle lorsqu’il s’agit d’évoquer l’actualité du PSG : où en sont les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, alors que les deux joueurs majeurs du projet QSI seront en fin de contrat en juin 2022 dans la capitale ? Ces deux dossiers, activés depuis déjà plusieurs mois en coulisses par Leonardo, ne semblent pas connaître d’avancée significative. D’ailleurs, le principal danger concerne Kylian Mbappé puisque contrairement à Neymar, l’international français jouit déjà aujourd’hui d’une cote de popularité XXL qui semble déjà amoindrir considérablement les chances du PSG.

Mbappé aura l’embarras du choix

En effet, Mbappé figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid qui rêve de son profil depuis plusieurs années et était même passé proche de rafler la mise devant le PSG au moment de son départ de l’AS Monaco, en 2017. Mais le club merengue n’est pas seul, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en avril dernier, Jürgen Klopp est déjà entré en contact avec le père de Kylian Mbappé afin d’attirer l’attaquant du PSG cet été. Et une éventuelle prolongation dans tout ça ? Selon les dernières informations dévoilées par RMC Sport, les réunions s’enchainent avec le clan Mbappé, mais ces échanges seraient considérés comme étant long et stériles et sans aucune avancée significative : « Rien de neuf sous le sole il », a d’ailleurs glissé une source interne du PSG sur le cas Mbappé. Et même chez ceux qui connaissent bien Kylian Mbappé, le discours paraît déjà fataliste…

