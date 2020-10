Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied… de Manchester City !

Publié le 27 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Annoncé parmi les prétendants de Kylian Mbappé en 2017, Manchester City rêverait toujours de l’attaquant du PSG, du moins c’est le cas de Bernardo Silva, qui a côtoyé le Français à l’AS Monaco.

A l’été 2021, le cas de Kylian Mbappé va faire énormément parler sur le marché des transferts. Un feuilleton qui a d’ailleurs déjà commencé. En effet, les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de l’attaquant du PSG. Ne souhaitant pas forcément prolonger, le Français pourrait donc partir l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Et au moment d’évoquer un départ de Mbappé, tous les regards se tournent forcément vers le Real Madrid. Mais la Casa Blanca pourrait ne pas crier victoire trop vite. En effet, Liverpool serait également sur les rangs pour tenter de chiper Kylian Mbappé, tandis que du côté de Manchester City, on rêve également du prodige parisien.

« Si on pouvait l’acheter, ce serait pas mal… »