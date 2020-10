Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de vol est fixé pour Depay en janvier

Publié le 27 octobre 2020 à 9h30 par La rédaction

Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, s’est exprimé sur le dossier Depay ces derniers jours. Analyse.

Interrogé ces derniers jours au sujet de Memphis Depay, Ronald Koeman a apporté des précisions très intéressantes : « Nous voulions vraiment Memphis car c’est un grand joueur et parce que je pense que nous manquions de des qualités de Depay (…) Au final, cela n’a pas été possible. C’est dommage, mais Memphis savait aussi quelle était la situation (…) Recruter Depay en janvier ? C’est bien une possibilité. Je vais essayer car j’aimerais l’avoir ici. Mais actuellement, je ne peux pas savoir quelle sera la situation financière du club en janvier. Ça reste à voir ».

Toujours conditionné par un gros départ

De manière très claire, le coach hollandais du FC Barcelone confirme ce que le10sport.com avait analysé précédemment, à savoir qu’il a l’intention de faire venir Depay au mercato d’hiver. Mais Koeman conditionne une nouvelle fois sa venue à la question financière. En clair, le FC Barcelone est dans une telle situation critique qu’il lui faudra encore vendre un élément important pour être en capacité de financer la signature du buteur de l’OL, et ce même si le montant du transfert sera très modéré puisqu’il n’aura alors plus que six mois de contrat avec le club gone.