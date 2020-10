Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce improbable sur Memphis Depay…

Publié le 27 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si l’OL a longtemps semble en négociations avec le FC Barcelone pour un transfert de Memphis Depay cet été, Jean-Michel Aulas a finalement nié les faits.

Fin septembre, soit quelques jours seulement avant la fermeture du mercato estival, Jean-Michel Aulas semblait ouvert à l’idée de boucler quelques ventes à l’OL, et notamment celles d’Houssem Aouar et Memphis Depay qui était la grande priorité du FC Barcelone : « Les dossiers Aouar et Depay ? Ça n'a pas avancé énormément (…) La discussion est difficile. Tous les clubs ne peuvent pas nous donner d'engagements sur les montants financiers. Certains, on l'a dit pour Barcelone, sont même en grande difficulté. C'est la difficulté. On y travaille tous, jour et nuit », expliquait le président de l’OL à l’époque. Mais finalement, sa position sur le dossier Depay au Barça semble avoir considérablement évolué…

« Je vous avais dit qu’ils ne partiraient pas »