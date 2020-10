Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pu recruter Haaland et... Pogba ?

Publié le 27 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

S'ils sont désormais annoncés proches du Real Madrid, Erling Braut Haaland et Paul Pogba auraient pu par le passé arborer la tunique du FC Barcelone si l'on en croit la presse. Néanmoins, ces rumeurs sont partiellement exactes selon l'ancien conseiller du club culé Ariedo Braida.

Révélé à l'Europe entière sous le maillot du Red Bull Salzburg grâce à ses performances en Ligue des Champions, Erling Haaland fait désormais les beaux jours du Borussia Dortmund, où il a d'ores et déjà inscrit 23 buts en 26 matchs depuis son arrivée en janvier dernier. Des performances impressionnantes qui ont tapé dans l'oeil des plus grands cadors européens tels que Manchester United ou le Real Madrid, qui en ferait sa priorité en cas d'échec du dossier Kylian Mbappe l'été prochain. Toutefois, si Erling Haaland semble proche du Real Madrid, sa carrière aurait pu s'écrire du côté du FC Barcelone, comme le révèle Ariedo Braida...

« Ils m'ont dit non, qu'il n'avait pas le profil du Barça »