Mercato - Barcelone : Cet énorme témoignage sur le feuilleton Messi !

Publié le 26 octobre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi est finalement revenu sur sa décision de quitter le FC Barcelone cet été, Ariedo Braida, ancien conseiller du club culé, s'est exprimé sur le feuilleton de l'été et l'avenir de l'international argentin.

Lassé de la mauvaise gestion du club de Josep Maria Bartomeu ainsi que les mensonges du président blaugrana sur le transfert d'Antoine Griezmann lors de l'été 2019, Lionel Messi a longtemps cherché à quitter le FC Barcelone cet été grâce à une clause présente dans son contrat. Toutefois, le sextuple Ballon d'Or est finalement revenu sur sa décision, ne souhaitant pas attaquer en justice son club formateur qu'il côtoie depuis ses débuts. S'il est revenu sur sa décision de quitter le club, Lionel Messi n'a pour autant pas encore prolongé son contrat avec le FC Barcelone, attendant notamment les nouvelles élections qui pourraient avoir lieu très prochainement, alors que Josep Maria Bartomeu pourrait démissionner de son poste. Ainsi, alors que l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone n'est pas encore scellé, Ariedo Braida est revenu sur les rumeurs de cet été ainsi que l'avenir de l'international argentin.

« Je leur ai dit qu'il resterait »