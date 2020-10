Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus qu’une question d’heures pour Bartomeu ?

Publié le 26 octobre 2020 à 17h00 par Th.B. mis à jour le 26 octobre 2020 à 17h05

La Generalitat de Catalogne ne verrait aucune raison de décaler le référendum du 1er et 2 novembre concernant la motion de censure de Josep Maria Bartomeu. Le président du FC Barcelone pourrait démissionner dans les prochaines heures désormais.

Alors que les socios du FC Barcelone sont parvenus à obtenir les 16 000 signatures requises pour la motion de censure à l’encontre du président Josep Maria Bartomeu et soutenue par quelques prétendants au poste, le principal intéressé serait à deux doigts de démissionner. En effet, SPORT révélait ces dernières heures que si la Generalitat de Catalogne ne revoyait pas sa position initiale, qui est pour le moment de maintenir le référendum au 1er et 2 novembre pour le vote de défiance, et de repousser ce vote, le président Bartomeu pourrait passer à l’acte et quitter son poste. On entrerait dans des heures décisives.

Dernière ligne droite avant la démission de Bartomeu ?