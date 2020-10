Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille qui scelle l'avenir de Zidane !

Publié le 26 octobre 2020 à 15h00 par A.D.

Alors que le Real Madrid a enchainé deux mauvais résultats, l'avenir de Zinedine Zidane aurait été en péril avant le Clasico. Interrogé sur la situation du coach français, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club merengue, a fait passer un message clair.

Zinedine Zidane et le Real Madrid ont perdu deux matchs avant le Clasico face au FC Barcelone. Deux contre-performances qui auraient pu couter la tête du coach français. En effet, Zinedine Zidane aurait été en sursis face au Barça à cause des revers face à Cadix et au Chakhtar. En cas de défaite face à la bande à Lionel Messi, le Ballon d'Or 98 aurait pu jouer son avenir face à Mönchengladbach ce mercredi en Ligue des Champions. Après la victoire du Real Madrid contre l'ennemi barcelonais (3-1), Emilio Butragueño a lâché ses vérités sur la situation de Zinedine Zidane. Et à en croire le directeur des relations institutionnelles madrilènes, l'avenir du Français n'aurait jamais été remis en question.

«Il n'y a jamais eu aucun doute sur Zizou»