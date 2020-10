Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille dans le dossier Pogba !

Publié le 26 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

Après avoir activé une clause dans le contrat de Paul Pogba, le liant à Manchester United jusqu’en 2022, les Red Devils souhaiteraient le prolonger sur la durée. Mais le salaire de la star française ralentirait les négociations, également annoncée dans le viseur du PSG.

Manchester United semble bien déterminé à conserver Paul Pogba à l’avenir ! Malgré l’appel que ce dernier a lancé à Zinédine Zidane et au Real Madrid, les Red Devils ont activé une clause dans son contrat, prolongeant automatique le Français jusqu’en 2022. Mais l’avenir du milieu de terrain n’en demeurerait pas moins incertain, et un départ serait toujours possible l’été prochain. Les prétendants seraient aussi nombreux que prestigieux. En course, le Real Madrid, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain.

MU en difficulté dans le dossier Pogba