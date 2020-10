Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour Pogba !

Publié le 26 octobre 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que Paul Pogba pourrait avoir une porte de sortie de Manchester United l’été prochain, Leonardo surveillerait de près le dossier. Il faudra cependant faire face à la concurrence de la Juventus et du Real Madrid.

En prolongeant Paul Pogba jusqu’en juin 2022 via une clause dans son contrat, Manchester United semblait s’être donné de l’air. Force est de constater que ce n’est pas encore le cas. « La Pioche » n’a pas caché ses envies d’ailleurs, et pourrait toujours envisager un départ l’été prochain. Plusieurs sources ont évoqué une offensive des Red Devils dans l’optique de rallonger encore le bail du Français, avec toutefois une réduction de salaire. Et en cas d’échec, de nombreux prétendants pourraient dégainer pour attirer le milieu de 27 ans, dont le PSG.

La Juventus et le Real aux aguets