Mercato - OM : Ces précisions de taille sur le transfert avorté de Caleta-Car !

Publié le 26 octobre 2020 à 21h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Duje Caleta-Car a confirmé qu’il avait reçu une offre importante venue d’Angleterre lors du dernier mercato estival. Une proposition qui proviendrait de West Ham.

En grande difficulté financière, l’OM voulait profiter du mercato estival pour se séparer de joueurs qui disposent d’une belle côte sur le marché. Une manière de renflouer les caisses du club, durement touchées par les retombées de la crise sanitaire. Morgan Sanson, Boubacar Kamara, mais aussi Duje Caleta-Car étaient annoncés sur le départ et figuraient sur les tablettes de nombreux clubs européens. Finalement, ces trois joueurs sont restés à l’OM. Présent en conférence de presse, Duje Caleta-Car est revenu sur le dernier mercato estival et a confirmé qu’il disposait d‘une offre importante entre les mains.

West Ham avait coché le nom de Caleta-Car

Sous contrat jusqu’en 2023, le défenseur central a indiqué qu’il avait reçu une offre en provenance de l'Angleterre. « Oui cet été j'ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j'ai décidé de rester ici car c'était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d'être resté. Manchester City est l'une des meilleures équipes du monde et ce sera un test, non seulement pour moi mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. J'ai hâte de jouer ce match » a-t-il déclaré en conférence de presse. Et à en croire Nabil Djellit, cette proposition proviendrait de West Ham. Cet été, L’Equipe indiquait d'ailleurs que le club anglais avait proposé la somme de 22M€ pour tenter de s'offrir le joueur de 24 ans. En vain.