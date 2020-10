Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid, Juve... L’heure du choix arrive pour Pogba !

Publié le 26 octobre 2020 à 20h30 par A.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba devra prendre une décision pour son avenir, lors du prochain mercato estival.

Entre Paul Pogba et Manchester United, ça n’a jamais vraiment collé. Le talent du Français est indéniable, mais il n’a jamais semblé retrouver le niveau qui était le siens à la Juventus et qui faisait de lui l’un des meilleurs milieux au monde. Ce n’est pas pour rien, si la presse britannique annonce régulièrement un possible départ pour Pogba. Ce dernier a d’ailleurs avoué avoir tout fait pour rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid lors de l’été 2019... sans succès. Depuis, des médias comme The Independent et The Daily Star évoquent le mal-être d’un Pogba décidément pas au mieux à Manchester United, où Ole Gunnar Solskjær compte de moins en moins sur lui. Le milieu a en effet perdu sa place de titulaire, puisqu’il a démarré sur le banc lors des trois derniers matchs de Manchester United, comme face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (1-2).

Pogba prêt à quitter Manchester United à la fin de la saison

Mais ou pourrait jouer Paul Pogba, en cas de départ de Manchester United ? Ce lundi, Tuttosport relance totalement le feuilleton, en expliquant le Français aurait bien l’intention de claquer la porte à la fin de la saison. Le Real Madrid serait toujours positionné, alors même que le président Florentino Pérez n’a jamais été fan de Pogba. Mais le Paris Saint-Germain serait également dans le coup ! Cette piste a déjà été évoqué cet été, ainsi que plusieurs fois par le passé, sans toutefois que ça se confirme. Leonardo sait ce qui lui reste à faire, puisque Pogba se retrouvera à un an du terme de son contrat avec Manchester United, l’été prochain.

La Juventus rêve toujours d’un retour, mais...