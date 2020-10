Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un énorme coup avec Pogba !

Publié le 26 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

En pourparlers avec Manchester United pour une prolongation de contrat, Paul Pogba pourrait quitter l’Angleterre cet été en cas d’échec. Le Paris Saint-Germain surveillerait le dossier de près.

Le dossier Paul Pogba bat son plein à Manchester United ! Alors que le champion du monde serait en plein questionnement sur son avenir, après avoir lancé un appel du pied au Real Madrid, les Red Devils ne compteraient pas s’en séparer. À l’origine libre l’été prochain, « La Pioche » est finalement lié à son club jusqu’en 2022 après l’activation d’une clause dans son contrat. Mais l’avenir du joueur ne serait toujours pas scellé, et cela pourrait sourire au Paris Saint-Germain.

Leonardo prêt à sauter sur l'occasion ?