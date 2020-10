Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien placé pour Neymar ? La réponse !

Publié le 26 octobre 2020 à 19h15 par A.C.

Comme avec Kylian Mbappé, Leonardo aimerait prolonger le contrat de Neymar... mais les choses se passeraient différemment.

Quand on a des joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar, on veut logiquement les garder le plus longtemps possible. Pourtant, le Champion du monde semble pour le moment loin d’une prolongation au Paris Saint-Germain, alors que son contrat se termine en 2022. L’ombre du Real Madrid plane sur ce dossier, puisque Mbappé semble clairement être la grande priorité de Zinedine Zidane. Pour Neymar, la situation est complétement différente. Nous vous révélions le 16 juillet dernier que le Brésilien, dont le contrat se termine aussi, est plus heureux que jamais au PSG et cela pourrait forcément aider Leonardo à le prolonger...

Neymar, ça se passe mieux qu’avec Mbappé