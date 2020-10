Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau rebondissement pour la succession de Tuchel ?

Publié le 26 octobre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que tout semble mener vers un divorce entre Thomas Tuchel et le PSG, Leonardo aurait deux pistes pour son banc. Allegri et Pochettino, tous deux courtisés par de grands clubs. Et un nouveau prétendant s'immiscerait dans la course.

Ancelotti, Blanc, Emery... Le PSG version QSI a souvent cherché l'entraîneur capable de mener le club vers ses objectifs. Avec en point de mire la Ligue des Champions. En 2018, Thomas Tuchel est arrivé après une belle expérience à Dortmund. Dès sa deuxième année dans la capitale, le technicien allemand a porté son équipe jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Le meilleur résultat de l'histoire du PSG. Si proche de conquérir ce titre tant espéré. Et malgré le quadruplé à l'échelle nationale la saison dernière, Thomas Tuchel est en danger. La faute à des relations tendues avec Leonardo. Le directeur parisien se pencherait sur la succession de son entraîneur, dont le contrat se termine à la fin de la saison.

Un rebond en Premier League pour Pochettino ?