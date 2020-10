Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Kylian Mbappé sur sa situation !

Publié le 26 octobre 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui au sujet de son avenir, sur les réseaux sociaux, l'attaquant du PSG a envoyé un message très fort.

Kylian Mbappé est régulièrement au cœur des débats. Que ce soit pour son implication et ses prestations dans les grands matches ou son avenir, l'attaquant du PSG fait souvent parler de lui. Et pour cause, alors que son contrat prend fin en juin 2022, il n'a toujours pas prolongé et son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid ou encore de Liverpool. Souvent critiqué pour son manque d'implication à Paris, Kylian Mbappé fait toutefois passer un message fort.

Mbappé et son «rêve» au PSG

En effet, sur son compte Twitter , Kylian Mbappé a posté un message pour la reprise de l'entraînement cette semaine avant un déplacement crucial à Istanbul mercredi. Accompagné d'une photo sur laquelle il apparaît avec un grand sourire, l'attaquant du PSG a écrit : « Une nouvelle semaine, toujours la même joie de vivre ce rêve chaque jour ». Un message loin d'être anodin alors que les débats au sujet de son avenir s'intensifient tout comme ceux sur son implication à Paris.