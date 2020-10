Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 26 octobre 2020 à 12h15 par A.M.

Régulièrement critiqué pour son égoïsme sur le terrain et son manque d'investissement pour le collectif, Kylian Mbappé assure qu'il est conscient de ses défauts et qu'il essaie de les gommer.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé a déjà une carrière très impressionnante. Quadruple Champion de France, avec l'AS Monaco puis avec le PSG, l'attaquant français a surtout décroché le Graal pour tout footballeur, à savoir le titre de Champion du monde. Mais le jeune parisien est insatiable et continue sa carrière avec de grandes ambitions collectives et individuelles. Toutefois, il est également conscient d'avoir une importante marge de progression, notamment dans son implication collective sur le terrain. Régulièrement critiqué pour son manque d'altruisme face au but, mais également pour ses efforts défensifs souvent jugés insuffisants, Kylian Mbappé assure être conscient de ses défauts et faire en sorte de toujours progresser.

«Savoir faire briller les autres aussi, c'est aussi important que de briller soi-même»