Mercato - PSG : Deux menaces colossales identifiées pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 octobre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé s’interrogerait sérieusement sur son avenir au PSG et qu’une prolongation de contrat paraît à ce jour très incertaine, le Real Madrid et Liverpool sont toujours disposés à s’attaquer à l’attaquant français l’été prochain.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG court jusqu’en juin 2022 ? Leonardo sera en position de faiblesse dans ce dossier l’été prochain, puisque l’attaquant français n’aura alors plus qu’une seule année d’engagement au Parc des Princes, et il tente désespérément de prolonger Mbappé avant cette échéance. Pour le moment, le numéro 7 du PSG ne semble pas vraiment ouvert à l’idée d’une prolongation, même si ses parents n’écartent pas cette hypothèse. Et les incertitudes du feuilleton Mbappé pourraient profiter à deux cadors étrangers…

Liverpool et le Real en embuscade