Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace colossale dans le dossier Lautaro Martinez

Publié le 26 octobre 2020 à 14h00 par A.D.

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone n'aurait pas oublié l'idée de recruter Lautaro Martinez. De son côté, l'Inter pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure pour prolonger son numéro 10.

Alors que Luis Suarez a rejoint l'Atlético, le FC Barcelone aurait souhaité à tout prix recruter Lautaro Martinez pour assurer sa succession. Mais faute de moyens suffisants, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça n'est pas parvenu à faire plier l'Inter. Malgré son échec sur ce dossier cet été, le club catalan serait toujours sur les traces de Lautaro Martinez et espérerait le récupérer en 2021. Toutefois, les Nerazzurri seraient bien décidés à compliquer la tâche du Barça.

Conte va passer à la vitesse supérieure pour Lautaro Martinez