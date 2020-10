Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révélation fracassante de Duje Caleta-Car sur son avenir !

Publié le 26 octobre 2020 à 13h45 par A.M.

Présent en conférence de presse avant le choc contre Manchester City en Ligue des Champions, Duje Caleta-Car a reconnu avoir fait l'objet d'une grosse offre en Premier League.

Lorsque le mercato a ouvert ses portes, l'Olympique de Marseille projetait de réaliser une grosse vente afin d'équilibrer ses comptes et pouvoir recruter par la suite. Dans cette optique, trois joueurs ont rapidement été identifiés comme étant ceux qui permettraient de rapporter gros à l'OM, à savoir Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, les trois plus grosses valeurs marchandes de l'effectif d'André Villas-Boas. Le défenseur croate a notamment été annoncé avec insistance du côté de la Premier League où son profil aurait suscité de nombreuses convoitises, notamment du côté de Manchester City qui a finalement recruté Nathan Aké et Ruben Dias. Et si l'OM n'a finalement laissé partir aucun des trois noms cités précédemment, Duje Caleta-Car a confirmé avoir reçu une offre en provenance d'Angleterre.

«J'ai reçu une bonne offre de club de Premier League»