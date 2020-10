Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend un énorme risque avec Neymar !

Publié le 26 octobre 2020 à 10h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar attendrait un signe du PSG pour prolonger. Mais Leonardo ne se serait toujours pas manifesté auprès de l'entourage du numéro 10.

Le mercato est terminé, mais Leonardo n'est pas pour autant en vacances. Et pour cause, le directeur sportif du PSG doit gérer l'avenir de ses deux stars. En effet, les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022, mais leurs situations sont bien différentes. La menace est effectivement pressante sur l'international français qui du haut de ses 21 ans suscite la convoitise du Real Madrid et de Liverpool qui semblent prêts à toutes les folies dans ce dossier. C'est la raison pour laquelle, Leonardo aurait déjà lancé les grands manœuvres auprès de l'entourage de Kylian Mbappé. Mais pas encore pour Neymar.

Leonardo n'a toujours pas rencontré le clan Neymar