Mercato - PSG : Un mauvais signal envoyé à Mbappé à cause de Kouassi et Aouchiche ?

Publié le 26 octobre 2020 à 0h15 par D.M.

Le PSG voudrait prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Toutefois, Leonardo aurait perdu du crédit auprès de l'entourage du joueur après son échec dans les dossiers Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

Le prochain mercato estival pourrait marquer un tournant au PSG. Les deux stars du club, Neymar et Kylian Mbappé, voient leurs contrats arriver à leur terme en 2022 et Leonardo devrait faire tout son possible, dans les prochains mois, pour tenter de les conserver. La situation de l’attaquant français, en particulier, préoccuperait fortement le directeur sportif du PSG. Et pour cause, à en croire la presse espagnole, le Real Madrid tentera de s’offrir, lors du prochain mercato estival, le champion du monde qui ne resterait pas insensible aux appels de la Casa Blanca. Mais L’Equipe indique ce dimanche que la prolongation de Kylian Mbappé est bien la grande priorité de Leonardo.

Un échec de Leonardo n’est pas passé inaperçu