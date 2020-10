Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet entre Leonardo et Mbappé ?

Publié le 25 octobre 2020 à 22h15 par Th.B. mis à jour le 25 octobre 2020 à 22h35

Déterminé à obtenir l’aval du clan Kylian Mbappé pour la prolongation de contrat de l’attaquant du PSG, Leonardo se serait entretenu avec l’entourage du joueur la semaine dernière, sans succès…

Véritable pépite du football français et européen, Kylian Mbappé pourrait bien être la grosse attraction du prochain mercato estival. La cause ? En raison de sa situation contractuelle du moment, lié au PSG jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore pourra donc recevoir un bon de sortie de la part de ses dirigeants lors du prochain mercato estival si aucun accord pour une prolongation n’était trouvé d’ici là. Ne souhaitant pas être dos au mur dans ce dossier, Leonardo aurait pris les choses en main et ferait même de cette opération sa grande priorité, reléguant le cas Neymar au second plan.

Un rendez-vous qui n’a rien donné de concluant