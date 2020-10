Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel appel du pied lancé par Mahrez ?

Publié le 26 octobre 2020 à 22h15 par A.C.

Riyad Mahrez semble heureux de retrouver l’Olympique de Marseille, son club de cœur, en Ligue des Champions.

Il fait partie de ces jours qui sont passés entre les mailles du filet. Formé au Havre dans les divisions inférieures françaises, Riyad Mahrez n’a explosé que beaucoup plus tard... et surtout à l’étranger, à Leicester. Plusieurs clubs de Ligue 1 l’ont pourtant suivi de près, comme l’Olympique de Marseille. C’est l’international qui l’a lui-même révélé, ne fermant d’ailleurs pas la porte à une possible arrivée à l’OM ! « J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille, on ne sait jamais dans la vie. Il ne faut fermer aucune porte » a expliqué Mahrez, dont le contrat avec Manchester City se termine en juin 2023. « Mais c’était à l’époque, j’étais bien à Leicester. Mais ils jugeaient que je n’avais pas le niveau ».

« Marseille est un grand club français »