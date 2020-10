Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide totalement deux recrues estivales !

Publié le 26 octobre 2020 à 16h45 par A.M.

Cet été, l'Olympique de Marseille a réussi un mercato assez intéressant compte tenu des moyens financiers très limités du club. André Villas-Boas se réjouit d'ailleurs des arrivées de Michaël Cuisance et Pape Gueye.

L'Olympique de Marseille était promis à l'enfer sur le marché des transferts. Et pour cause, les problèmes financiers du club phocéen sont importants et il était attendus que l'OM vende plusieurs joueurs avant de se renforcer. Finalement, plusieurs recrues ont débarqué au terme d'un mercato malin durant lequel les Marseillais ont attiré cinq joueurs en déboursant seulement 8M€. Une somme d'ailleurs intégralement investie sur Luis Henrique. Pour le reste, deux joueurs sont arrivés libres, à savoir Pape Gueye et Yuto Nagatomo, tandis que deux autres ont été prêtés : Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance.

Villas-Boas s'enflamme pour Cuisance et Gueye