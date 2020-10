Foot - Mercato

Mercato - Liverpool : Nouveau rebondissement pour le remplacement de Van Dijk !

Publié le 26 octobre 2020 à 14h20 par La rédaction

La blessure de Virgil Van Dijk a lancé Liverpool à la recherche d'un nouveau défenseur central. Mais les Reds pourraient se satisfaire des solutions internes.