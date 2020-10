Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Leonardo pourrait engendrer une catastrophe !

Publié le 26 octobre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022 ce qui crée une situation d'urgence au PSG qui ne peut pas se permettre de se retrouver l'été prochain avec ses deux stars à un an de la fin de leur bail respectif. Conscient de ce danger, Leonardo a fait du Champion du monde sa priorité mais la réciproque ne semble pas forcément vraie. Pendant ce temps, le numéro 10 de la Seleçao patiente. Mais jusque quand ?

Après un mercato intense et fortement influencé par la crise sanitaire, Leonardo n'en a pas pour autant fini avec son travail. Et pour cause, la grande priorité du PSG est désormais de gérer les contrats des joueurs de son effectif. Et il existe plusieurs cas différents. Le premier concerne ceux dont le bail arrive à échéance en juin prochain et qui seront donc autorisés à négocier avec le club de leur choix dès le 1er janvier prochain en vue d'une signature libre la saison prochaine. Ils sont plusieurs dans ce cas. Jesé et Julian Draxler ne seront pas prolongés mais la situation d'Angel Di Maria et de Juan Bernat, ainsi que des jeunes Kays Ruiz-Atil et Timothée Pembélé devra être réglée rapidement. Viennent ensuite, les deux dossiers prioritaires, mais également les plus complexes, ceux des deux stars du PSG : Kylian Mbappé et Neymar. Arrivés en 2017, les deux attaquants voient leurs contrats prendre fin en juin 2022 et leur prolongation revêt un intérêt stratégique pour le club de la capitale qui souhaite imposer son autorité et afficher sa puissance.

Leonardo passe à l'action pour Mbappé

Et bien évidemment, Leonardo est conscient de l'enjeu et surtout du fait qu'il soit attendu au tournant dans ces deux dossiers. Par conséquent, selon les informations de L'Equipe , le directeur sportif du PSG a lancé les grandes manœuvres en rencontrant l'entourage de Kylian Mbappé afin de commencer les discussions pour une prolongation de contrat. Toutefois, les avancées seraient minimalistes. Il faut dire que si le clan Mbappé n'est pas fermé à l'idée d'un prolongation, surtout ses parents, des garanties sont attendues notamment au sujet des ambitions parisiennes. Le Champion du monde aurait été déçu du recrutement estival. Après la finale de la Ligue des Champion, Kylian Mbappé affichait d'ailleurs sa volonté de voir débarquer des renforts de poids. « Il faut acheter des joueurs, mais on va voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j'espère qu'on aura des bonnes recrues et qu'on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux la saison prochaine », confiait-il à Téléfoot. Et visiblement, les arrivées tardives de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha n'auraient pas suffi à convaincre l'attaquant français. Il attendrait donc de voir comment le PSG compte se renforcer aux postes clés, tandis que la situation de Thomas Tuchel, annoncé sur la sellette et dont le contrat prend fin en juin prochain, sera aussi scrutée. Mais compte tenu de la situation actuelle, le club de la capitale aura probablement du mal à offrir de telles garanties à Kylian Mbappé alors que des pertes de plus de 100M€ sont à craindre. En attendant, Liverpool et le Real Madrid sont à l'affût et pourraient se retrouver en position de force si jamais l'ancien Monégasque ne prolongeait pas son contrat.

Neymar en salle d'attente