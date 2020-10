Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger pour l’avenir de Juan Bernat ?

Publié le 24 octobre 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que Juan Bernat est dans sa dernière année de contrat, il pourrait quitter le PSG librement à l’issue de la saison. Une opportunité que certains auraient bien identifié.

Arrivé en 2018 au PSG, Juan Bernat n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des cadres de Thomas Tuchel. Toutefois, actuellement, c’est sans l’Espagne que l’entraîneur parisien doit faire. En effet, le latéral gauche a été victime d’une grosse blessure au genou et sera éloigné des terrains pendant de longs mois. Pour autant, Bernat reste au centre des discussions au PSG. En effet, l’ancien du Bayern Munich est actuellement en fin de contrat. Alors qu’une prolongation de contrat est évoquée depuis quelques semaines déjà, un accord n’a toujours pas été trouvé. De quoi ouvrir la porte à un possible départ pour 0€ en juin prochain.

Le FC Séville à l’affût !