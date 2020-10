Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Bartomeu, démission… Un coup de tonnerre se profile !

Publié le 26 octobre 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il fait l’objet d’une procédure de destitution au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu pourrait tout simplement prendre la décision de quitter le club catalan dans les prochaines heures. Tout dépendra des dates que choisira le gouvernement catalan pour l'organisation du vote de défiance à l'encontre du président du Barça, et ce dans un contexte où la situation sanitaire est plus que délicate en Catalogne. Explications.

Très contesté depuis plusieurs mois après de nombreuses polémiques et des résultats sportifs très loin des attentes, Josep Maria Bartomeu est désormais dans l’oeil du cyclone au FC Barcelone. En effet, après qu’une motion de censure soutenue par de nombreux candidats à l’élection présidentielle du club catalan ait été validée en dépassant le nombre requis d'environ 16.000 signatures, un vote de défiance doit prochainement être organisé. À ce moment là, Josep Maria Bartomeu jouera son avenir au FC Barcelone, et il pourrait ainsi être contraint de s’en aller dès maintenant alors que son mandat à la tête du Barça est censé se terminer en juin prochain après une élection en mars prochain. Pour l’instant, ce referendum est censé avoir lieu les 1er et 2 novembre prochain, bien qu’il faille encore attendre l’aval du gouvernement catalan pour que ces dates soient définitivement fixées. L’intervention de la Generalitat de Catalogne est cruciale dans l’organisation de ce vote au regard du contexte sanitaire actuel. En effet, son but est de trancher quant à la possibilité que le referendum puisse être organisés dans le strict respect des règles sanitaires qui visent à lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Josep Maria Bartomeu et son board prêts à démissionner dès ce lundi ?