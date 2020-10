Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann, Dembélé… Cette grosse révélation de Samuel Umtiti !

Publié le 26 octobre 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que Samuel Umtiti, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont en grande difficulté au FC Barcelone, l’ancien défenseur de l’OL a expliqué à quel point les trois internationaux français se soutenaient entre-eux pour ne pas se laisser abattre.

Clément Lenglet est sans doute le seul joueur français dont la présence au FC Barcelone ne souffre d’aucune contestation. En effet, aussi bien Antoine Griezmann que Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé sont fréquemment pointés du doigt. De nombreux observateurs reprochent au trois joueurs leurs performances bien en-dessous du niveau attendu, tout en sachant que l’ancien défenseur lyonnais est aussi critiqué pour ses pépins physiques trop fréquents tandis que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund est raillé pour son supposé manque de professionnalisme. Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti vivent donc un vrai cauchemar au FC Barcelone, chose qui les a conduit à être plus soudés que jamais entre eux face à toutes leurs difficultés comme l'explique le défenseur de 26 ans.

« On sait très bien que tout le monde nous met des couteaux dans le dos »