Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann entrevoit le bout du tunnel...

Publié le 25 octobre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'a eu que quelques minutes à se mettre sous la dent lors des deux derniers matchs. Alors que le Barça s'est incliné lors du Clasico, le champion du monde français devrait retrouver une place de titulaire face à la Juventus ce mercredi.

Après cinq grosses saisons à l'Atlético, Antoine Griezmann a décidé de se lancer un tout nouveau défi et de rejoindre le FC Barcelone. Malgré un transfert avorté à l'été 2018, le champion du monde français a signé au Barça un an plus tard. Toutefois, ses débuts dans le club catalan ne se sont pas du tout passés comme il l'aurait espéré. En effet, lors de sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann était méconnaissable. Incapable de démontrer toute l'étendue de son talent, l'attaquant 29 ans n'est pas parvenu à s'imposer en tant que titulaire. Et ses difficultés perdurent encore aujourd'hui. Alors que Quique Setién a laissé sa place à Ronald Koeman au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'a toujours pas eu ce déclic. D'ailleurs, le nouveau coach du Barça a préféré le laisser sur le banc lors des deux derniers matchs. S'il est entré en jeu dans les dix dernières minutes du Clasico (Barça 1-3 Real Madrid), Antoine Griezmann n'a pas participé à la fête face à Ferencvaros en Ligue des Champions (victoire 5-1 mercredi). Et si cette situation venait à perdurer, l'avenir du Français pourrait être en péril.

Antoine Griezmann en sursis au Barça ?

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce dimanche, la direction du FC Barcelone ne penserait pas à se séparer d'Antoine Griezmann pour le moment. Toutefois, elle pourrait changer d'avis très prochainement. En effet, si Antoine Griezmann ne parvenait pas à changer la donne dans les prochaines semaines, le Barça pourrait envisager son départ. Mais heureusement pour l'ancien de l'Atlético, il devrait avoir une chance d'inverser la tendance dès la semaine prochaine.

Antoine Griezmann titulaire à Turin ?