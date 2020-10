Foot - Barcelone

Barcelone/Real Madrid : L'arbitre du Clasico au coeur d'une inroyable polémique ?

Publié le 24 octobre 2020 à 23h00 par H.K.

Alors que le FC Barcelone a perdu son Clasico 3-1 face au Real Madrid, une polémique est née autour d’un penalty accordé aux Merengue...

Le Real Madrid et le FC Barcelone se quittent de nouveau sur une polémique. Alors que les Blaugrana ont perdu face aux Merengue 3-1, la rencontre n’a pas manqué de faire réagir. Outre l’aspect plus qu’important de ce Clasico pour l’avenir de Zinedine Zidane ou l’engouement populaire pour la rencontre, une polémique est née autour de l’arbitrage de la rencontre, avec un penalty accordé au Real Madrid peu après la 60e minute de jeu, pour un tirage de maillot de la part de Clément Lenglet sur Sergio Ramos.

L’arbitre habitué de ce genre de polémiques ?