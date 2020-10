Foot - Real Madrid

Real Madrid/Barcelone : Zidane, Koeman… La grosse polémique du Clasico !

Publié le 24 octobre 2020 à 20h30 par Hugo Kucharski

Battus 3-1 par le Real Madrid, les joueurs du FC Barcelone se retrouvent à nouveau au cœur d’une polémique lors d’un Clasico. Et cette fois, c’est un penalty accordé à Sergio Ramos qui semble être au cœur de la discorde…

Un Clasico n’est jamais un match ordinaire. Celui de ce début de saison 2020/2021 l’était encore moins. Après une vague de mauvais résultats, le Real Madrid se devait de redresser la barre avec une victoire, ou l’avenir de Zidane aurait pu en prendre un sacré coup. De l'autre côté, cette rencontre faisait allure de premier réel test pour Ronald Koeman sur le banc des Blaugrana . Finalement, c’est Zizou qui a remporté la bataille, avec une belle victoire 3-1 pour les Merengue . Mais une victoire qui n’a pas manqué de faire réagir, avec une nouvelle polémique autour de l’arbitrage, du VAR et d’un pénalty apparemment généreusement accordé…

« On utilise le VAR uniquement quand c’est contre le Barça »

Ainsi, dans des propos relayés par RMC Sport lors de la conférence de presse d’après-match, c’est Ronald Koeman qui a lancé les hostilités en critiquant vivement le VAR et la décision liée au penalty accordé peu de temps après l’heure de jeu pour un tirage de maillot de Lenglet. « Je ne comprends pas le VAR, j'ai l'impression qu'on utilise le VAR uniquement quand c'est contre le Barça. Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n'avons jamais bénéficié du VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça ». Un Ronald Koeman très remonté donc en conférence de presse, mais il ne semble pas être le seul à en avoir après l’arbitrage : « Après le penalty, Madrid a tourné le match en sa faveur. C'est difficile, comme l'a dit le Mister. Il existe de nombreuses pièces de ce genre. Parfois c'est de la VAR, parfois non. Il y a des pièces très claires dans lesquelles tout le monde doit être clair, mais parfois pas. C'était beaucoup de punition aujourd'hui. Dans la seconde moitié, nous étions meilleurs. C'est un geste isolé qui a décidé du match » déclare de son côté Sergio Busquets dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

« Le penalty est très clair »