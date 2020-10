Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Luka Jovic risque très gros…

Publié le 23 octobre 2020 à 23h30 par H.K.

Alors que Luka Jovic a connu un été agité, parsemé de doutes concernant son avenir, l’international serbe est finalement resté au Real Madrid. Cependant, le buteur des Merengue serait toujours au cœur d’une énorme polémique datant du confinement, et risquerait très gros…

Luka Jovic serait encore dans la tourmente. Après avoir été, pendant plusieurs mois, au cœur de nombreuses rumeurs de transferts après une première saison plus que décevante du côté du Real Madrid, l’attaquant des Merengue est finalement resté à la Casa Blanca cet été. Cependant, l’international serbe serait aujourd’hui au cœur d’une énorme polémique datant du mois de mars dernier, et risquerait très gros au niveau judiciaire…

6 mois de prison requis contre Luka Jovic !