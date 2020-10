Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse annonce en coulisse sur l'avenir de Griezmann !

Publié le 25 octobre 2020 à 9h30 par La rédaction

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne serait toutefois pas en danger concernant son avenir en Catalogne, et possèderait toujours le soutien des dirigeants du club culé.

Arrivé lors de l'été 2019 en provenance de l'Atletico de Madrid contre un montant de 120M€, Antoine Griezmann n'est toujours pas parvenu à s'imposer au FC Barcelone. L'international français n'est plus que l'ombre de lui-même, et a rapidement perdu sa place dans le onze de départ depuis l'arrivée de Ronald Koeman à la tête du club, qui accorde notamment davantage sa confiance aux jeunes tels que Pedri. Repositionné dans le couloir droit dans une position qui n'est pas la sienne, l'ancien attaquant de l'Atletico de Madrid est en grande difficulté en Catalogne, et plusieurs rumeurs annonçaient ainsi un départ du champion du monde français dans les prochains mois. Toutefois, Antoine Griezmann pourrait garder espoir, et aurait encore le soutien des dirigeants du FC Barcelone.

Le FC Barcelone ne compterait pas vendre Antoine Griezmann