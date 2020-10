Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos à l'origine d'un gros malaise avec Leonardo ? La réponse de Tuchel !

Publié le 25 octobre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé d'aligner Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain contre Dijon, Thomas Tuchel se défend d'avoir voulu faire passer un message à Leonardo.

Contre Dijon samedi soir, Thomas Tuchel a pris tout le monde de court en décidant d'aligner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense central alors que le Portugais est arrivé pour renforcer l'entrejeu du PSG. Un choix qui a d'abord été interprété comme un message envoyé à Leonardo comme pour lui signifier qu'il avait besoin de recrues en défense centrale cet été, un secteur de jeu qui n'a pas été renforcé, à l'inverse du milieu de terrain. Et compte tenu des désaccords affichés entre les deux hommes durant le mercato, cela aurait pu prendre des allures de défiances de Thomas Tuchel à l'égard de Leonardo, mais le technicien allemand s'en défend en conférence de presse.

«On a toutes les possibilités en défense centrale»