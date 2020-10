Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Moise Kean sur son intégration !

25 octobre 2020

Arrivé dans les derniers jours du mercato au Paris Saint-Germain, Moise Kean est la doublure désignée de Mauro Icardi cette saison. Double buteur ce samedi face à Dijon (4-0), l’Italien est revenu sur son intégration dans le vestiaire parisien.

Cet été, le PSG a longtemps cherché le successeur d’Edinson Cavani. C’est dans cette optique que Moise Kean est arrivé à une journée de la clôture du marché des transferts, sous la forme d’un prêt en provenance d’Everton. Voué à un rôle de doublure dans la capitale, l’attaquant italien profite de la blessure de Mauro Icardi pour avoir du temps de jeu. Une fenêtre bien utilisée, car le joueur de 20 ans a signé ses deux premiers buts en Ligue 1, samedi soir face à la lanterne rouge Dijon (victoire du PSG 4-0).

« On travaille dur pour aller de l’avant »