Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ancienne piste réactivée pour la succession de Suarez ?

Publié le 25 octobre 2020 à 8h30 par H.K.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour succéder à Luis Suarez, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez, de l’Inter. Cependant, face aux échecs répétitifs dans ce dossier, les dirigeants Blaugrana pourraient bien réactiver une ancienne piste estivale…

Le FC Barcelone chercherait toujours le successeur de Luis Suarez. Même si Ansu Fati régale depuis le début de saison, son poste de prédilection n’est pas celui de numéro 9, et les dirigeants du Barça souhaiteraient toujours recruter un attaquant. Les Blaugrana auraient jeté leur dévolu sur Lautaro Martinez, qui serait cependant en passe de prolonger son contrat du côté de l’Inter Milan. Et en vue d’un échec dans ce dossier, les Catalans auraient déjà préparé un plan, B, et réactivé une ancienne piste estivale…

Donyell Malen ciblé par le Barça ?