Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s'enflamme pour cette recrue estivale !

Publié le 25 octobre 2020 à 7h45 par La rédaction

Prêté cet été par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a marqué son premier but avec l'OM. Décisif qui plus est. Son entraîneur s'est montré ravi de sa performance contre Lorient.

L'OM s'est montré actif lors du dernier mercato. Pape Gueye et Yuto Nagotomo ont renforcé les rangs olympiens et Luis Henrique a été soufflé à la concurrence européenne. Et juste avant la deadline, l'OM a conclu le prêt de Mickaël Cuisance. Mais l'OM a aussi consolidé sa défense centrale. D'abord en levant l'option d'achat pour Alvaro Gonzalez, ensuite en obtenant le prêt de Leonardo Balerdi. D'ailleurs, les deux joueurs ont formé la paire titulaire contre Lorient pour la huitième journée de Ligue 1.

« Balerdi sera un des meilleurs d'Europe »