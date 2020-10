Foot - OM

OM - Polémique : Villas-Boas répond à ses détracteurs !

Publié le 24 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Entre deux journées de Ligue des Champions, l'OM se déplaçait à Lorient. Les hommes d'André Villas-Boas se sont imposés (0-1). Une performance satisfaisante pour l'entraîneur marseillais.

Après une défaite contre l'Olympiakos en Ligue des Champions, l'OM retrouvait la Ligue 1 ce samedi. Dans des conditions difficiles, sous la pluie lorientaise, les Olympiens ont bien manœuvré leur déplacement chez les promus. Les hommes d'André Villas-Boas se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1) en trouvant la faille après une grosse frayeur. Deux minutes après le poteau trouvé par Quentin Boisgard, Leonardo Balerdi a ouvert le score pour signer le seul but de la rencontre. Malgré sa domination dans le jeu, en atteste les 68 % de possession, l'OM a donc trouvé son salut sur un coup de pied arrêté.

« Je pense qu'on a très bien jouer, c'est une très grosse victoire »