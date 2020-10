Foot - OM

OM - Malaise : Daniel Riolo tacle André Villas-Boas !

Publié le 24 octobre 2020 à 1h45 par A.D.

Pour son grand retour en Ligue des Champions, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'Olympiakos. Selon Daniel Riolo, André Villas-Boas a pêché sur le plan tactique lors de cette rencontre.

Ce mercredi soir, l'OM a retrouvé la Ligue des Champions. Sept ans après son flop total en C1 (zéro point en six matchs de groupe), le club phocéen s'est déplacé sur la pelouse de l'Olympiakos. Mais malheureusement pour les hommes d'André Villas-Boas, ils se sont inclinés à cause d'un but inscrit dans les ultimes instants de la partie (1-0). Selon Daniel Riolo, André Villas-Boas y serait pour beaucoup. A en croire le journaliste de RMC Sport , le coach de l'OM n'aurait pas du tout adopté la bonne stratégie face à l'Olympiakos.

«On ne comprend rien à l’idée de jeu que veut mettre en place André Villas-Boas»