Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas perdrait patience avec Benedetto !

Publié le 23 octobre 2020 à 0h45 par H.K.

Méconnaissable avec l’OM depuis quelques mois, Dario Benedetto est d’ores et déjà sous le feu des critiques. Et son cas ne semble pas inquiéter que les supporters marseillais, puisqu’André Villas-Boas lui-même commencerait à se poser des questions…

Pas un seul but ni une seule passe décisive en 7 rencontres toutes compétitions confondues : tel est le bilan médiocre de Dario Benedetto depuis le début de la saison avec l’OM. Méconnaissable sur le terrain, l’attaquant argentin ne parvient pas à se retrouver le niveau qui était le sien la saison dernière. Très apprécié par André Villas-Boas, Benedetto serait pourtant lui aussi au cœur d’un gros malaise à l’OM…

Benedetto ne ferait plus l’unanimité