OM - Malaise : Ce gros coup de gueule Villas-Boas sur la situation !

Publié le 23 octobre 2020 à 23h15 par H.K.

Interrogé en conférence de presse au sujet du niveau décevant affiché par certains de ses joueurs et par l’OM en globalité, André Villas-Boas a poussé un coup de gueule à propos du système de jeu et les questions des journalistes…

André Villas-Boas commence à s’impatienter. Après avoir enchaîné les performances décevantes, et notamment lors de l’entrée en matière de l’OM en Ligue des Champions face à l’Olympiakos (défaite 1-0), le Portugais est dernièrement pointé du doigts pour ses choix tactiques jugés douteux, ainsi que pour le choix des joueurs annoncés titulaires. Et le coach de l’OM semble commencer à s’agacer…

« Je n’en peux plus de vos questions sur le système »