OM - Malaise : La terrible confidence de Villas-Boas sur Benedetto !

Publié le 23 octobre 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Alors que Dario Benedetto traverse actuellement une énorme période de doute avec l’OM, André Villas-Boas assure la défense du buteur argentin et raconte une anecdote sur son état d’esprit.

Même s’il compte 6 apparitions en Ligue 1 et une en Ligue des Champions depuis le début de la saison, Dario Benedetto (30 ans) n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. Une période très compliquée pour le buteur argentin, qui a d’ailleurs rendu une nouvelle copie très décevante mardi soir sur la pelouse de l’Olympiakos. D’ailleurs, Benedetto n’a pas hésité à faire part de son désarroi à André Villas-Boas sur ses difficultés actuelles à l’OM…

« Je n’en peux plus, je suis à sec »