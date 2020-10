Foot - OM

OM - Clash : Mathieu Valbuena fracasse l'OM !

Publié le 23 octobre 2020 à 1h15 par La rédaction

Décisif lors de la victoire de l'Olympiakos face à l'OM ce mercredi, Mathieu Valbuena s'est exprimé sur son ressenti lors de la rencontre affirmant qu'il avait perçu un mal profond au sein de l'équipe.

De retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013, l'Olympique de Marseille est passé à côté de sa rencontre face à l'Olympiakos en s'inclinant 1-0 dans les derniers instants d'un match outrageusement dominé par le récent champion de Grèce. Une prestation qui ne vient cependant pas mettre un terme aux chances de qualification de l'OM pour les huitièmes de finale, même si André Villas-Boas a avoué que « ça fait peut-être de la double confrontation avec Porto un moment essentiel ». Alors qu'il affrontait l'OM pour la première fois depuis 2015, lorsqu'il évoluait encore sous les couleurs de l'OL, Mathieu Valbuena s'est exprimé sur la rencontre, et a notamment avoué avoir été surpris par l'attitude des joueurs Phocéens.

« Je n'ai pas vu de leader »