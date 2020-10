Foot - OM

OM : Valbuena revient sur son mauvais tour joué à l’OM !

Publié le 22 octobre 2020 à 10h50 par La rédaction

Désormais à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena retrouvait l’OM ce mercredi. A l’origine de la défaite des Phocéens, l’international français a livré son sentiment.