Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Alvaro Gonzalez veut tourner la page pour Neymar !

Publié le 23 octobre 2020 à 13h45 par T.M.

Le dernier Classico entre le PSG et l’OM a notamment été marqué par la polémique lancée par Neymar et les supposées insultes racistes d’Alvaro Gonzalez. Alors qu’aucune sanction n’a été prise par la Ligue, le défenseur espagnol souhaite aujourd’hui passer à autre chose.

Le 13 septembre dernier, l’OM mettait fin à une longue disette face au PSG, en remportant le Classico au Parc des Princes (0-1). Un résultat cependant éclipsé par une grosse polémique lors de cette rencontre. En effet, Neymar a expliqué avoir fait l’objet d’insultes racistes de la part d’Alvaro Gonzalez. Une affaire qui a fait parler dans le monde entier et chacun a tenté d’obtenir la vérité de son côté en essayant de lire sur les lèvres de chacun. Finalement, faute d’éléments à charge, la Ligue n’a pris aucune sanction et l’affaire en est donc restée là. Alors qu’on ne saura donc pas qui a dit quoi, Alvaro Gonzalez veut tourner la page.

« J'ai besoin de parler de foot »